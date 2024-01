Valdegamberi (Misto): “Gravi gli attacchi al Centro Aiuto alla Vita di Padova da parte di una fetta della società malata e decadente. La Giunta garantisca il proprio sostegno”

08 gennaio 2024

(Arv) Venezia 8 gen. 2024 –“L’ideologia di coloro che sono ‘contro ogni violenza’ si sfoga con vergognose aggressioni contro la sede dei volontari del Centro di Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita di Padova. Metodo fascisti, con minacce, intimidazioni, attacchi, come quelli fatti all’associazione Provita di Roma, da coloro che inneggiano contro ‘il patriarcato’”. Così il consigliere regionale del gruppo misto Stefano Valdegamberi che aggiunge: “Ringrazio per l’encomiabile lavoro tutti i Centri Aiuto alla Vita della nostra Regione per aver salvato dall’aborto molte vite umane, aiutando e sostenendo concretamente le donne. Sono degli eroi del quotidiano in un momento in cui la natalità sta crollando e il rischio di scomparsa nel giro di pochi decenni della nostra società e civiltà è molto elevato. Chiedo alla Giunta un impegno suppletivo per aiutare maggiormente in un rapporto di sussidiarietà questi centri che contrappongono la cultura della vita a quella della morte”.

(Regione Veneto)