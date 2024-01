Dolfin (Lega-LV): “L’acqua alta non deve mai più entrare nella Basilica di San Marco: errori che non possono essere concessi”

08 gennaio 2024

(Arv) Venezia 8 gen. 2024 – “Ben vengano i tavoli e i vertici, gli impegni del Provveditorato alle Opere Pubbliche e della Procuratoria di San Marco; forse, però, la situazione gestionale era da prendere in considerazione prima del periodo delle acque alte”. Così Marco Dolfin, consigliere regionale veneziano dell’intergruppo Lega – Liga Veneta, che aggiunge: “I buoi purtroppo ormai sono scappati, o meglio, l’acqua alta sabato è entrata nella basilica di San Marco inzuppando il nartece. Fortunatamente non si è trattato di un’acqua alta eccezionale. Gli errori possono capitare a tutti, ma tutelare la preziosa basilica marciana, simbolo della città di Venezia, è un’assoluta priorità da diversi anni e le barriere per proteggerla sono state realizzate con soldi pubblici, quindi è giusto parlare di responsabilità, una responsabilità enorme. Auspichiamo che un episodio simile non si ripeta più e che la Basilica di San Marco non debba più fare i conti con l’alta marea. Vogliamo tutelare la nostra città che è unica al mondo, patrimonio dell’umanità, e questi errori madornali non possono essere concessi”.

(Regione Veneto)