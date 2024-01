Consiglio Veneto: i lavori della settimana dall’8 al 12 gennaio

L’Agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto vede la convocazione delle Commissioni consiliari permanenti a partire da Mercoledì 10 gennaio, alle 10,30, con la riunione della Prima Commissione. All’ordine del giorno: comunicazioni del Presidente; Approvazione verbali e resoconti della seduta n. 122 del 12 dicembre 2023 e della seduta n. 123 del 13 dicembre 2023; Esame in sede referente, in ordine al parere alla Giunta regionale n. 267 “Approvazione dell’aggiornamento del Piano di riordino territoriale; Esame in sede referente, in ordine al progetto di legge n. 210 d’iniziativa della Giunta regionale “Variazioni delle circoscrizionali territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi della Provincia di Vicenza”; Illustrazione in sede referente, in ordine al progetto di legge n. 236 d’iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 ‘Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza’”; Illustrazione in sede referente, in ordine al progetto di legge n. 239 d’iniziativa dei consiglieri regionali Zecchinato, Villanova, Pan, ….. “Istituzione della giornata dell’autonomia”.

Alle 13,00 è convocata la Sesta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: illustrazione ed esame in sede consultiva, in ordine al Parere alla Giunta regionale n. 341 “Approvazione del piano annuale delle attività anno 2024 dell’ente strumentale Veneto Lavoro. Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente; Illustrazione ed esame, in sede consultiva, in ordine al Parere alla Giunta regionale n. 336 “Presa d’atto del programma di attività per l’anno 2024 di Arteven – Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete. Richiesta di parere alla Commissione consiliare; Illustrazione ed esame, in sede di vigilanza e controllo in ordine alla Rendicontazione n. 193 “Attuazione del piano annuale degli interventi per la cultura 2022, approvato con DGR n. 719 del 14.06.2022. Relazione alla Commissione consiliare competente.

Giovedì 11 gennaio, alle 10,30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente. All’ordine del giorno: Interrogazioni svolte in Commissione; Esame in sede consultiva, in ordine al Parere alla Giunta regionale n. 337 “Criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano ai sensi dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, con contestuale aggiornamento delle tipologie d’impianto e tipologie di rifiuto a cui applicare il contributo ambientale individuato dall’art. 37 della L.R. n. 3/2000. Richiesta di parere alla Commissione consiliare;

Illustrazione ed esame in sede consultiva, in ordine al Parere alla Giunta regionale n. 333 “Determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 ‘Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico’. Modalità operative – anno 2022. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare.

Alle 14,30, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: comunicazioni del Presidente; Approvazione verbale e resoconto della seduta precedente; Illustrazione ed esame in sede consultiva, in ordine alla PAGR n. 332 – Disposizioni per l’anno 2024 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna; Illustrazione ed esame in sede consultiva in ordine alla PAGR n. 339 – Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti; Illustrazione ed esame in sede consultiva, in ordine alla PAGR n. 340 – Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Autorizzazione alla alienazione dell’ex Ospedale di Soave (VR).

(Regione Veneto)