Conferenza stampa: l’assessore al verde e ai parchi Antonio Bressa illustra il progetto esecutivo del nuovo Parco Guizza

Il nuovo Parco della Guizza si svilupperà su una superficie di 62.700 mq al confine con il Comune di Albignasego. A quest’area vanno aggiunte quelle dell’attuale Parco Gozzano per un totale di circa 100.000 metri quadri sul territorio del Comune di Padova che diventano circa 130.000 considerando il Parco di Albignasego. Sarà realizzata un’area verde attrezzata, con strutture per lo sport e il tempo libero di ultima generazione, anche per mantenere la vocazione dello spazio oggi molto frequentato non solo da famiglie e bambini, ma anche da persone che ricercano benessere e attività fisica. Punto di forza di questo nuovo Parco sarà proprio la continuità con il Comune di Albignasego, un’area verde che crea quindi una connessione tra Comuni, e permette quindi una maggior condivisione anche dei servizi, come per esempio il trasporto pubblico.

L’assessore al Verde e ai parchi, Antonio Bressa, illustra il progetto esecutivo del nuovo Parco Guizza in conferenza stampa:

martedì 9 gennaio 2024, ore 12:00

ufficio dell’assessore a Palazzo Moroni

