Camani (Pd): “Ex Configliachi, stallo colpevole da parte della Regione che va superato una volta per tutte. Zaia dica cosa intende fare”

08 gennaio 2024

(Arv) Venezia 8 gen. 2023 – “La tragedia che si è consumata all’interno dell’ex Configliachi dovrebbe richiamare tutte le istituzioni alla consapevolezza di quanto sia urgente restituire alla città questo luogo importante, da troppi anni abbandonato allo spaccio, al degrado e alla emarginazione sociale”. A dirlo la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Vanessa Camani che aggiunge: “Il quartiere Arcella di Padova e i cittadini meritano attenzione e una risposta adeguata e urgente. Sappiamo che da tempo Comune e Provincia hanno elaborato una proposta di recupero ambiziosa, in parte già avviata con l’acquisizione di una parte dell’edificio. A oggi però l’operazione sembra bloccata per colpa della Regione, che malgrado una perizia eseguita da un soggetto nominato dal Tribunale di Padova, ancora non ha inteso adeguare la delibera per autorizzare la vendita. Si tratta di uno stallo colpevole, che impatta direttamente sulla qualità della vita del quartiere. Presenteremo nei prossimi giorni una interrogazione urgente al Presidente Zaia per capire cosa intenda fare la Regione”.

(Regione Veneto)