Sabato 13 gennaio 2024 l’Asilo Nido comunale Primi Passi apre le porte ai genitori in vista delle iscrizioni per l’anno educativo 2024-2025.

L’evento offrirà l’occasione per conoscere la struttura, i servizi offerti e il personale che vi lavora.

In allegato la locandina.

(Comune di Piazzola sul Brenta)