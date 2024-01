Il Comune di Cdoneghe (PD), nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31 gennaio 2024 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025, contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza (PTPCT).

08 Gennaio 2024

