Montanariello, Zottis e Zanoni (Pd): “Regione vuole realizzare impianto a fune Civetta-Giau sebbene interferisca con siti Rete Natura 2000? Vogliamo vederci chiaro e presenteremo interrogazione”

03 gennaio 2024

(Arv) Venezia 3 gen. 2024 – “Secondo notizie di stampa di mercoledì 3 gennaio us, la Regione sarebbe in procinto di modificare il Piano Neve decennale scaduto a fine anno con uno nuovo che renderebbe possibile la realizzazione dell’impianto a fune Civetta-Giau. Nel vecchio Piano, infatti, l’infrastruttura era valutata come incompatibile e dagli effetti negativi a carico degli habitat costituenti la Rete Natura 2000”.

Con queste parole, i consiglieri regionali del Partito Democratico Jonatan Montanariello, Francesca Zottis e Andrea Zanoni commentano “un articolo di stampa pubblicato da ‘Il Fatto Quotidiano’”.

“Vogliamo vederci chiaro – affermano gli esponenti Dem – e presenteremo un’interrogazione in merito a questa vicenda. Se le valutazioni di allora indicavano il rischio di danno all’ambiente e alla fauna, non si capisce come, a distanza di anni, tutto questo possa essere capovolto, in contrasto con direttive di tutela inequivocabili”.

(Regione Veneto)