IL CAMPACCIO È D’ARGENTO PER NIKOL MARSURA

Al debutto per i colori di Assindustria Sport coglie uno splendido secondo posto nel cross corto della grande classica internazionale. Tronchin settima alla Pole Vault Convention.

Nikol Marsura lotta per il successo al Campaccio Cross Country, grande classica della campestre internazionale. A San Giorgio su Legnano la specialista trevigiana, appena entrata nella famiglia di Assindustria Sport grazie alla rete di collaborazione con ATL-Etica, è seconda nel cross corto in 11’58”, alle spalle della sola Silvia Oggioni. Un ottimo debutto per il suo 2024.

La giornata di gara si è aperta sotto un cielo grigio ma senza pioggia, regalando ai più la possibilità di correre un vero cross da primi della classe. Le gare si sono susseguite per tutta la mattinata, a cominciare dai master che hanno aperto le danze a partire dalle 9. Questa edizione, che ha visto una nutrita partecipazione gialloblù, si è conclusa con i più piccoli, raccogliendo in tutto oltre 1.800 partecipanti.

Nikol (nella foto in alto, di Gabriele Marsura) non è stata l’unica a esordire nel weekend. Alla prestigiosa Pole Vault Convention, la tre giorni dedicata all’asta che da venerdì a domenica ha animato il Palaindoor, settima piazza per la new entry Stella Tronchin (foto sotto), salita a 3.55 metri, dopo aver superato brillantemente quota 3.25 e 3.40.



(Assindustria Padova)