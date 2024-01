Gli uffici in tutte le sedi del Consiglio regionale del Veneto riprendono la loro attività da lunedì 8 gennaio con i consueti orari.

Gli Uffici in tutte l sedi del Consiglio regionale riprendono da Lunedì 8 gennaio la loro normale attività. Il primo appuntamento pubblico sarà Martedì 9 gennaio, in occasione dell’avvio delle Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo (Venezia 1253 – Venezia 8 gennaio 1324) quando verrà presentato alle ore 12 in sala Fallaci il libro “Marco Polo. La vita è viaggio” di Francesco Jori alla presenza dell’autore con il presidente dell’assemblea legislativa veneta Roberto Ciambetti e Luciano Sandonà, presidente della I Commissione consiliare, evento trasmesso con diretta streaming dalla pagina Facebook e dal Canale YouTube del Consiglio

(Regione Veneto)