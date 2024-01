Padova-Mantova: emessi 5.220 biglietti, 1.107 nel settore ospiti, totali 7.669

Sono 5.220 i biglietti emessi per la gara Padova-Mantova, in programma lunedì 8 gennaio alle ore 20:30 presso lo Stadio Euganeo (circuito VivaTicket), 1.107 dei quali nel settore ospiti (dato definitivo). Il dato dei tifosi totali, unitamente ai 2.449 abbonamenti stagionali, portano il dato complessivo delle presenze a 7.669.

I biglietti per Padova-Mantova, in programma lunedì 8 gennaio alle ore 20:30 presso lo stadio Euganeo, sono in vendita sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita)

Tutti i tifosi sono invitati a presentarsi per tempo ai varchi di accesso.

Questi i prezzi (ricordiamo a tutti i tifosi che la tariffa ridotta per Donne e Over 65, è disponibile solo nella fase di prevendita e non alle biglietterie dello stadio il giorno della gara):

In occasione di questa importantissima sfida di campionato, la società Calcio Padova, ha deciso di aumentare la capienza, con tariffe speciali dedicate ad U15 e famiglie nei settori Tribuna Ovest Nord e Tribuna Est Nord.

PACCHETTO FAMILY

Lo speciale pacchetto famiglia è destinato a un under15 e relativo accompagnatore che potranno quindi usufruire della tariffa speciale di 1,00 euro (Under15) e 10,00 euro (accompagnatore). I biglietti dovranno essere acquistati contestualmente selezionando l’apposita tariffa.

Apertura biglietterie sud a partire dalle ore 19:00 del giorno della gara

*Ridotto per:

Donne;

Over 65;

Ridotto Università: solo nei punti vendita e ai botteghini dello stadio previa presentazione del badge universitario e valido solo per i settori Tribuna Est e Tribuna Ovest;

** Acquistando il biglietto di Poltrone Premium, potrai accedere all’area hospitality durante l’intervallo tra i 2 tempi di gioco. Per poter usufruire del benefit e ricevere tutte le indicazioni, inviare una mail a [email protected] entro le ore 19:00 del giorno antecedente la partita in programma, allegando il titolo di accesso acquistato.

Ingresso gratuito per gli under 5 previa richiesta via mail a [email protected], allegando il titolo di ingresso dell’adulto accompagnatore e i dati anagrafici dell’under 5. La mail va inviata entro e non oltre le ore 19:00 del giorno antecedente la gara.

I biglietti saranno in vendita fino all’orario ufficiale di inizio di ciascuna gara, sul canale web https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (puoi trovare il punto vendita più vicino al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Il settore Ospiti sarà invece in vendita fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.