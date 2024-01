Comune di Padova: parcheggi e politiche della sosta, nel 2024 adeguamento tariffe. Park Contarine scontato del 30% per i saldi

La Giunta comunale, nell’ultima seduta del 2023, ha approvato l’adeguamento tariffario richiesto da APS Holding per quanto riguarda i parcheggi in sua gestione, adeguando così il contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova sottoscritto da APS Holding S.p.A. e Comune di Padova nel 2009. Si tratta di un adeguamento ISTAT necessario che viene applicato a tariffe la maggior parte delle quali sono invariate dal 2011.

Le nuove tariffe, definite di comune accordo tra Comune di Padova e APS Holding dopo una valutazione e una comparazione con città simili a Padova per dimensione e traffico, entreranno in vigore dal primo febbraio 2024 e riguarderanno alcuni parcheggi in struttura e alcuni stalli su strada.

Non subiranno modifiche molti stalli nei quartieri e i parcheggi che erano stati recentemente adeguati, così come non subiranno adeguamenti il Park Prandina e tutti i parcheggi scambiatori. Laddove la tariffa era 2.00 euro diventerà 2.50 euro (via Borromeo, via del Carmine, Largo Europa, via Martiri della Libertà, via Matteotti, Corso Milano, Riviera dei Mugnai, via del Risorgimento, via San Fermo).

Laddove la tariffa era 1,70 euro diventerà 2.00 euro (via Giulio Alessio, via Cavazzana, via Cesarotti, via Foscolo, via Giotto, via Morgagni, via e piazzetta Ospedale, piazzetta AVIS, piazzale Pontecorvo, Prato della Valle, via San Mattia, Piazzale stazione, via Tommaseo).

Rimangono invariati a 1.70 euro viale Codalunga, la sosta breve in stazione, via Alberto da Padova, Piazza e via De Gasperi (Corso del Popolo), via Euganea, via Plinio, piazza Mazzini e aree limitrofe, riviera Paleocapa, piazzetta Pertini, riviera San Benedetto, via Savonarola.

Laddove la tariffa era a 1.10 euro diventerà 1.50 euro, con l’esclusione di via Reni, via Annibale da Bassano, via Aspetti, via Lombardo, (si adeguano quindi via piazza e via Rezzonico – Berchet – Gozzi – Tommaseo, via San Massimo, via Murialdo, piazzale Santa Croce, via Sarpi, via Scrovegni, via Sografi, via Trieste, via Valeri, via Vendramini, via Volturno).

Restano invariati, oltre ai già citati, via Fornace Morandi, via dei Colli e il Park Colli, via Savelli, park Vecellio, Prato della Valle (Lobo Santa Giustina), il Park Sarpi, piazzetta Bussolin, via Longhin, via Adriatica.

Anche gli abbonamenti sono stati leggermente ritoccati per avere uniformità.

A questo si aggiunge un ulteriore tassello del piano di trasformazione delle aree di sosta private in aree di sosta pubbliche. Infatti anche il parcheggio sotto Piazza Gasparotto, l’attuale autorimessa De Danieli, entrerà nelle disponibilità di APS Holding. Con lo scadere della convenzione trentennale concessa a suo tempo dal Comune di Padova, che rendeva privata l’area di parcheggio, l’immobile torna nelle disponibilità pubbliche: nei prossimi mesi APS Holding opererà una completa riqualificazione e nel corso del 2024 il parcheggio verrà riaperto come Park Stazione Sud e conterà oltre 50 nuovi posti auto a ridosso del centro storico.

Inoltre, in occasione dei prossimi saldi, il Park Porte Contarine – Secret Garden adotterà una tariffa promozionale, ovvero il 30% di sconto sulla tariffa. In pratica, la tariffa oraria diurna (dalle 7:00 alle 24:00) viene ridotta a 2,50 euro/ora mentre quella notturna (dalle 24:01 alle 6:59) diventa 0,70 euro/ora. La tariffa sarà in vigore dal 4 al 31 gennaio 2024 e dal 1° febbraio la tariffa ritornerà ad essere quella ordinaria.

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: “Proseguiamo con una politica della sosta che mira da un lato ad aumentare la disponibilità di parcheggi pubblici, come ad esempio l’autorimessa De Danieli, dall’altro a organizzare e ottimizzare le tariffe in maniera da incentivare l’utilizzo di parcheggi scambiatori e armonizzare i costi nell’aree del centro. I necessari adeguamenti tariffari che abbiamo stabilito, come richiesto APS Holding, seguono infatti alcuni principi chiari: non abbiamo modificato le tariffe dei parcheggi scambiatori, così come non abbiamo toccato il costo orario di alcuni stalli di sosta nei quartieri o al Park Prandina. Abbiamo uniformato i costi di alcuni park in struttura, come ad esempio il Park Insurrezione e il Park Contarine, in maniera tale da avere un’offerta uguale e non creare disparità tra i due parcheggi vicini, così come abbiamo armonizzato il costo di alcuni parcheggi in strada contigui che prima avevano tariffe differenti a pochi metri di distanza. Alcune di queste tariffe non subivano modifiche dal 2011, ed è importante ricordare che il lavoro che abbiamo fatto con APS Holding si basa sul nostro Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e sulle strategie in esso contenute per uno sviluppo coerente della viabilità e mobilità del Comune, in accordo con i comuni contermini con i quali abbiamo approvato il Piano”.

