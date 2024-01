Zanoni (Pd): “TAR Veneto anticipa le date di chiusura della stagione venatoria per molte specie di uccelli migratori. Assessore Corazzari colpevole di non dare ascolto ai richiami Ispra”

29 dicembre 2023

(Arv) Venezia 29 dic. 2023 – “In questi mesi, con più di un’interrogazione e vari interventi in Aula, avevo chiesto all’assessore regionale Corazzari di rispettare i pronunciamenti tecnico scientifici dell’ISPRA, agenzia dello Stato che per legge ogni anno emana precisi pareri alle regioni sui calendari venatori, cosa che non si è voluta fare. E ora ci si ritrova con un calendario modificato in corso d’opera. Ormai ogni anno assistiamo all’affossamento dei calendari venatori perché non si rispettano i pareri dei tecnici. Corazzari dia ascolto ai tecnici salvaguardando il patrimonio faunistico costituito dagli uccelli migratori già gravemente minacciati dai cambiamenti climatici e dai pesticidi”.

Con queste parole, il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni commenta “la sentenza di ieri del TAR del Veneto che su ricorso della LAC – Lega Abolizione Caccia – ha annullato alcune parti del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/24”.

“Per effetto della sentenza – spiega l’esponente Dem – la caccia agli uccelli migratori della famiglia dei turdidi (Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello) dovrà fermarsi il 10 gennaio prossimo anziché il 20 gennaio, mentre la caccia a varie specie di uccelli acquatici, quali Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Alzavola, Canapiglia e Codone, dovrà chiudere il 20 gennaio 2024 anziché il 31 gennaio”.

“Ciò perché Ispra – sottolinea Zanoni – in un parere tecnico scientifico, rilasciato sul calendario venatorio, aveva stabilito che queste specie oggetto di caccia, a fine gennaio, sono in periodo prenuziale, ovvero in una fase nella quale la Direttiva Uccelli ne prevede la totale tutela. Con la precedente sentenza di ottobre lo stesso TAR aveva dimezzato da due ad una soltanto le giornate aggiuntive di caccia da appostamento ai migratori, nei mesi di ottobre e novembre”.

(Regione Veneto)