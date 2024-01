Pozzecco non è piu il coach dell’Asvel Villeurbanne

ROMA (ITALPRESS) – Si è chiusa l’avventura di Gianmarco Pozzecco

con l’Asvel Villeurbanne. Il club francese lo ha comunicato sui propri canali social: “La direzione della Ldlc Asvel – si legge sul sito del club – ha deciso di separarsi da Gianmarco Pozzecco e ha raggiunto un accordo con l’allenatore italiano per una risoluzione consensuale del contratto, con effetto immediato”. Il ct azzurro era arrivato in sella all’Asvel soltanto nello scorso mese di ottobre. Negativo il cammino in Eurolega con i francesci ultimi.

