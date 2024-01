Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova: 3-0

Nella seconda giornata del girone di ritorno di questa 79° stagione di SuperLega Credem Banca, i bianconeri di Pallavolo Padova hanno affrontato, all’Eurosuole Forum, Cucine Lube Civitanova. Il match, trasmesso in diretta su volleyballworld.tv, si è concluso con la vittoria dei padroni di casa.

Coach Jacopo Cuttini. “Non siamo riusciti, con continuità, a creare delle problematiche a Civitanova, una squadra che nel momento in cui ha spinto, in particolare in battuta, e in altri punti importanti, come nelle situazioni in attacco, che sapevamo sarebbero stati molti forti, non siamo riusciti a contenerli. Mi è piaciuto molto il terzo set dove, anche se eravamo in difficoltà fino alla metà, siamo riusciti a star lì. Abbiamo fatto qualche cambio, è entrato Porro, poi il doppio cambio di Stefani e Zoppellari e siamo riusciti a stare in partita, a rimettere in piedi la situazione e a stare in partita. Civitanova, tuttavia, nel momento in cui spingeva ci ha creato dei grossi problemi”.

Davide Gardini: “Siamo partiti molto bene, ma appena Civitanova ha alzato il livello di gioco non siamo riusciti a stare del tutto in partita. Abbiamo incominciato a fare diversi errori. Loro hanno fatto una bella partita, ci hanno messo in difficoltà e forse potevamo fare qualcosa in più”.

Il match

Per la sfida con Cucine Lube Civitanova, la squadra di coach Cuttini si è presentata in campo con Crosato, Falaschi, Gardini, Plak, Garcia, Desmet, Zenger (L). Crosato il miglior realizzatore con 9 punti (100% attacco) per Padova, mentre per Civitanova Nikolov con 17 punti (61% attacco).

Primo set. Inizio di parziale positivo per i bianconeri di Pallavolo Padova, che mettono a segno il primo break del set (2-4). Dopo che Gabi Garcia sfonda il muro di Civitanova, si assiste, infatti, all’ace di Gardini (2-3), seguito da un ulteriore ace del numero 1. La formazione di coach Blengini, tuttavia, sorpassa i bianconeri, ma, su punto di Gabi Garcia, Padova torna avanti (5-6). In questa prima parte del parziale la squadra di coach Cuttini riesce a mantenersi avanti fino all’out di Desmet, che consente a Civitanova di porsi in vantaggio (7-6). Sul 9-6, coach Cuttini chiama il time out. Nella fase centrale di questo primo set, Civitanova, in vantaggio, inizia ad aumentare il proprio distacco sui bianconeri. Con il primo tempo vincente di Plak (14-12), i patavini si portano a meno due dai padroni di casa. Nei momenti immediatamente successivi, nonostante i tentativi padovani di accorcio, Cucine Lube Civitanova torna nuovamente ad ampliare il proprio vantaggio e coach Jacopo Cuttini chiama il time out (19-14). Verso la fine del parziale, sul 21-15, rete al servizio di Crosato e la formazione di coach Blengini si porta a più sei. Il primo set del match si chiude, su errore al servizio di Gabi Garcia, 25-19 a favore dei padroni di casa.

Secondo set. Il secondo parziale ha inizio con il break di Civitanova (3-0), seguito dal primo tempo di Plak (3-1). Sul 5-3, diagonale vincente di Desmet e i bianconeri di Pallavolo Padova si portano a meno due dai padroni di casa. In questa fase del set i padroni di casa proseguono nel mantenersi avanti, ma non mancano i tentativi patavini di invertire tale trend (7-5, primo tempo vincente di Crosato). Grazie al muro vincente di Plak (8-7), la formazione di coach Cuttini accorcia su Civitanova, portandosi a meno uno. Nella fase centrale del set i padroni di casa non danno tregua ai patavini, tornando ad ampliare il proprio distacco (11-8, ace di Zaytsev). Con il muro di Crosato su Anzani, le due formazioni in campo giungono al pareggio (12-12). A partire da questo momento inizia una breve fase contraddistinta da un andamento punto a punto (14-14, mani out di Gabi Garcia). Sul break di Civitanova (16-14), coach Cuttini chiama il time out. Verso la fine del secondo set, Padova non riesce nel tentativo di accorcio (20-14, out di Gardini). Con il pallonetto vincente di Gardini (20-15), i bianconeri si portano a meno cinque dai padroni di casa, ma i muri di Civitanova (quattro, di cui tre a firma Zaytsev) sembrano non dare spazio ai padovani. Il secondo parziale viene chiuso da Cucine Lube Civitanova 25-17.

Terzo set. Inizio di parziale all’insegna dell’equilibrio (1-2, primo tempo vincente di Crosato; 3-2, ace di Zaytsev; 6-5, pipe di Desmet). I padroni di casa, tuttavia, riescono a mettere a segno il primo break del set (8-5), iniziando ad allungare sui patavini. In questa parte del parziale Civitanova, particolarmente in palla, riesce a mantenersi avanti (11-6), e Padova chiama il time out. Nella fase centrale del set i patavini sembrano non riuscire ad invertire il trend visto fino a questo momento del parziale (13-8). Grazie al muro vincente di Porro su Lagumdzija (13-10), i bianconeri si portano a meno tre dai padroni di casa. A partire da questo momento i padovani accorciano su Civitanova e, su out di Lagumdzija (15-14), giungono a meno uno dalla formazione di coach Blengini, che chiede il time out. Verso la fine del parziale i padroni di casa tornano, nuovamente, ad allungare (19-16), ma, sul 19-17 pallonetto vincente di Padova. In questa parte finale del set i bianconeri si mentengono vicini a Civitanova (22-20, primo tempo di Plak) e sul 22-22 si raggiunge il pareggio, grazie all’ace del capitano bianconero Falaschi. Il terzo set si chiude, su punto di Zaytsev, 25-23.

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova: 3-0 (25-19, 25-17, 25-23).

Cucine Lube Civitanova: Anzani 4, De Cecco 1, Zaytsev 15, Chinenyeze 7, Lagumdzija 8, Nikolov 17, Balaso (L); Bottolo, Diamantini. Non entrati: Thelle, Larizza, Yant Herrera, Bisotto (L). All. Blengini.

Pallavolo Padova: Crosato 9, Falaschi 1, Gardini 6, Plak 9, Garcia 6, Desmet 7, Zenger (L); Zoppellari, Cardenas, Stefani, Porro 4. Non entrati: Taniguchi, Fusaro, Truocchio (L). All. Cuttini.

Durata: 26’, 27’, 30’. Totale: 1h23’.

Note. Servizio: Civitanova errori 12, ace 4, Padova errori 13, ace 3. Muro: Civitanova 8, Padova 5. Errori punto: Civitanova 17, Padova 23. Ricezione: Civitanova 51% (30% prf), Padova 55% (31% prf). Attacco: Civitanova 52%, Padova 42%.

Arbitri: Carcione – Brunelli.

MVP: Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Prossimo appuntamento in casa dei bianconeri

3° Giornata – Ritorno – Domenica 14/01/2024 ore 17.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Gioiella Prisma Taranto (diretta volleyballworld.tv). Prevendite disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

(Pallavolo Padova)