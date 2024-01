Venezia, lancia figlia di 5 anni da terrazzo e tenta suicidio

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo al primo piano e poi ha tentato il suicidio lanciandosi a sua volta nel vuoto. E’ successo la notte scorsa a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, dove l’uomo, separato dalla moglie, aveva in affido in questi giorni di festa la piccola. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Treviso dove è ricoverata non in pericolo di vita. L’uomo è in ospedale piantonato dai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti, coordinati dalla procura di Pordenone.

