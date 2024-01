TROVATO ALLA GUIDA CON 9 GR DI COCAINA IN COMPAGNIA DI UN MINORENNE

Durante il turno serale di capodanno, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Padova, nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, ha notato in Via Pontevigodarzere un veicolo con a bordo due soggetti che destava sospetto.

Alla guida del veicolo si trovava un cittadino tunisino di 36 anni e al posto del passeggero un giovane minorenne, di origini tunisine, di 16 anni.

Sin da subito, i due soggetti si manifestavano molto nervosi al controllo.

Effettuando alcuni accertamenti sulle identità dichiarate dai soggetti, riscontrando in capo al maggiorenne precedenti in materia di sostanza stupefacente, gli agenti decidevano di effettuare una perquisizione del veicolo.

L’attività ispettiva dava esito positivo in quanto sotto il sedile del conducente, si rinveniva un sacchetto in cellophane contenente nr. 12 involucri di presumibile sostanza stupefacente, che è risultata essere cocaina, per un peso complessivo di circa 9 grammi e il minore veniva trovato in possesso di € 310.

I due sono stati accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito.

A seguito delle procedure di identificazione e di tutti gli accertamenti esperiti dalla pattuglia della Squadra Volanti, il 36enne, già con precedenti in materia di reati di spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Con riferimento al minore, lo stesso è stato denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro del denaro trovato in suo possesso ed è stato successivamente collocato in comunità.