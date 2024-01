POLIZIA STRADALE SORPRENDE IL CONDUCENTE DI UN’AUTOVETTURA IN POSSESSO DI HASHISH

Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio e del pattugliamento delle strade, nella giornata di lunedì 1 gennaio, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Padova ha sorpreso il conducente di un’autovettura in possesso di sostanza stupefacente.

In particolare, nei pressi del Casello di Padova Ovest, gli operatori hanno proceduto al controllo di un veicolo guidato da un cittadino italiano di 36 anni

Al momento della verifica, sin da subito il 36enne ha manifestato segni di nervosismo e tensione: insospettiti dall’atteggiamento, gli operatori hanno deciso di approfondire il controllo: in tale frangente il condecente consegnava agli stessi un involucro di sostanza stupefacente.

Una volta consegnata la sostanza stupefacente, al fine di verificare se il conducente potesse altresì costituire pericolo per la circolazione stradale, gli agenti hanno sottoposto l’uomo al test antidroga, a cui tuttavia lo stesso si rifiutava.

La sostanza stupefacente consegnata è risultata essere hashish, per un peso complessivo di circa 21 grammi. Per la detenzione della sostanza, posta in sequestro, il 36enne è stato sanzionato ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Inoltre il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi al test antidroga e la patente di guida è stata ritirata.

Da ulteriori accertamenti è emersa anche l’assenza di revisione del veicolo, per cui si è proceduto alla relativa sanzione amministrativa.