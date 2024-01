Nadal ai quarti a Brisbane, Kubler ko in due set

BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Seconda partita dopo la pausa forzata di un anno e secondo successo in due set per Rafa Nadal. Lo spagnolo, dopo aver eliminato Thiem al primo turno, conquista i quarti di finale del “Brisbane International”, Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland, in Australia, battendo 6-1, 6-2 l’australiano Jason Kubler in 1 ora e 21 minuti di match. Convincente la prestazione di Nadal che adesso si giocherà l’accesso in semifinale contro un altro australiano, Jordan Thompson, che ha superato il turno senza scendere in campo a causa del ritiro del francese Ugo Humbert. Ai quarti anche il bulgaro Grigor Dimitrov, seconda testa di serie, che ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier (6-1, 6-2) e adesso sfiderà l’australiano Rinky Hijikata che si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-6 (4) sul ceco Tomas Machac.

