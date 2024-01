Tommaso Stefani: nuovo acquisto in Casa Bianconera

Tommaso Stefani, 22 anni, si aggiunge al roster di coach Cuttini per questa stagione di SuperLega. Lo schiacciatore fiorentino, uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo in chiave nazionale, è reduce, nella passata stagione, da un infortunio alla spalla, che lo ha costretto a lasciare Gioiella Prisma Taranto, dove giocava dalla stagione 2021_22. “Per me è un’occasione irripetibile, felice di essere a Padova!”.

Tommaso Stefani può vantare, oltre al titolo conquistato con Michieletto e compagni nei Mondali U21, un Campionato Mondiale U19 vinto nel 2019, un Campionato Mondiale Pre-Juniores e un argento all’Europeo U20, entrambi conquistati nel 2020.

“Sono veramente contento dell’opportunità che mi è stata offerta da Pallavolo Padova. – ha commentato al suo arrivo a Padova Tommaso Stefani – Questa chiamata rappresenta per me la possibilità di intravedere la luce in fondo al tunnel. Dopo l’infortunio, e la conseguente operazione, è stato un periodo impegnativo, che mi ha messo a dura prova. Per fortuna sono oramai lontani quei momenti ed ora il mio obiettivo è quello di dare il massimo qui a Padova”.

“Arrivo a Padova con l’intenzione di rientrare al meglio della mia forma e di crescere il più possibile. – prosegue l’ex schiacciatore di Gioiella Prisma Taranto – Questo lo devo a me stesso e in particolare alla società bianconera, che voglio ripagare della fiducia che mi ha dimostrato. Tornare ad avere al mio fianco una società, un gruppo e un team, mi riempie di gioia e determinazione”.

Infortunio Tommaso Guzzo. Durante la partita di sabato 30 dicembre 2023 con Piacenza, Tommaso Guzzo ha riportato un infortunio alla spalla sinistra. Queste le parole del direttore sportivo di Pallavolo Padova, Stefano Santuz: “Stiamo svolgendo tutti gli accertamenti del caso per comprendere l’entità dell’infortunio di Tommaso, che allo stato attuale è costantemente seguito dal nostro staff medico”.