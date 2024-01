Oklahoma e Philadelphia ok, Golden State batte Orlando

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sei partite nella notte Nba, con successi importanti per Oklahoma e Philadelphia. I Thunder vincono un match molto combattuto battendo in casa i Boston Celtics 127-123, trascinati da Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 36 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. Buona anche la prestazione di Giddey che fa registrare al suo attivo 23 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, vanno in doppia cifra anche Jalen Williams (16), Holmgren (14) e Joe (10 dalla panchina). Tra gli ospiti si mettono in evidenza Porzingis e Tatum, per entrambi doppie doppie con il primo che chiude con 34 punti e 10 rimbalzi, il secondo con 30 punti, 13 rimbalzi e anche 8 assist. White ne fa 19, 15 Brown, ma non basta per fermare Oklahoma, seconda in classifica a Ovest.

Bella vittoria anche per i Sixers che si impongono in casa 110-97 sui Chicago Bulls con il rientrante Joel Embiid subito protagonista con una tripla doppia da 31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Ventuno i punti di Maxey, uno in più di Harris (8 rimbalzi per lui), ne fa 16 Oubre Jr. I Bulls ne mandano 4 in doppia cifra, il miglior realizzatore è DeRozan che si ferma a quota 16, ne fa 11 Drummond che mette a referto anche 17 rimbalzi, ma è Philadelphia a portare a casa la vittoria.

Successo importante per Golden State che ferma a tre la serie di sconfitte consecutive e, davanti al proprio pubblico, batte Orlando 121-115. Il trascinatore dei padroni di casa, neanche a dirlo, è Steph Curry con i suoi 36 punti, ma è tutto il quintetto iniziale ad andare in doppia cifra e ai 5 si aggiungono, dalla panchina, anche Wiggins (10) e Podziemski (10). I Magic rispondono con la doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi di Banchero e i 25 punti di Wagner, ma sono i Warriors a far festa.

Nelle altre tre gare della notte successi per Memphis (106-98 su San Antonio), Pelicans (112-85 contro Brooklyn) e Hornets (111-104 sui Kings con 34 punti per Rozier).

