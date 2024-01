Occhio alle truffe! Martedì 16 gennaio l’incontro a San Giorgio in Bosco

Coldiretti Pensionati Padova organizza un incontro informativo con le forze dell’ordine su come affrontare le truffe sempre più frequenti ai danni di anziani e non solo. Appuntamento martedì 16 gennaio alle ore 17.30 a San Giorgio in Bosco, sala polivalente “Oriana Fallaci” piazza Manzoni. I rappresentanti di Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri forniranno utili consigli su come difendersi dalle truffe e dai raggiri e quali comportamenti adottare con gli sconosciuti che si presentano con le più svariate richieste. Ad introdurre l’incontro saranno Stefano Menara, presidente Coldiretti Pensionati Padova, il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo, il presidente di Coldiretti Padova Roberto Lorin. Modera Antonino Vescio, responsabile provinciale Epaca Padova.

Consulta la locandina qui sotto per maggiori dettagli

(Coldiretti Padova)