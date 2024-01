Obbligo posta elettronica certificata, ultima occasione per mettersi in regola entro il 5 febbraio

Ultima occasione per mettersi in regola, ed evitare così le sanzioni, con l’obbligo per imprese individuali, società di persone e società di capitali di comunicare il proprio domicilio digitale attivando un indirizzo di posta elettronica certificata. C’è tempo fino al 5 febbraio, dopodiché la Camera di Commercio di Padova procederà assegnando d’ufficio una casella di posta elettronica con le relative sanzioni per gli inadempienti. Qui di seguito pubblichiamo il collegamento al sito della Camera di Commercio con tutte le informazioni utili e l’elenco delle imprese e società ancora sprovviste di domicilio digitale. Gli Uffici di Zona di Coldiretti Padova, come già comunicato in altre occasioni, sono disponibili a fornire tutti i dettagli operativi, ad attivare e gestire la nuova casella di posta elettronica certificata in modo da adempiere all’obbligo previsto. Per maggiori informazioni contattare al più presto le nostre sedi territoriali.

A questo collegamento le informazioni della Camera di Commercio e gli elenchi delle imprese e società ancora sprovviste di domicilio digitale:

https://www.pd.camcom.it/it/avvia-impresa/domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/avvio-procedimento-assegnazione-ufficio-domicilio-digitale-dicembre-2023