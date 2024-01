Metal Gear Solid remake, i rumor sul ritorno del gioco su PS5

Konami sarebbe al lavoro su un remake del gioco originale Metal Gear Solid, che dovrebbe essere rilasciato per PlayStation 5 dopo il lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. La serie Metal Gear Solid era assente da molto tempo sulle scene, ma Konami ha recentemente deciso di riproporre molti dei suoi vecchi franchise, tra cui diversi nuovi giochi Silent Hill e remake, nonché un remake di Metal Gear Solid: Snake Eater. Konami ha anche rilasciato alla fine dello scorso anno Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, dimostrando di essere ancora interessata a rimasterizzare i vecchi titoli della serie Metal Gear Solid. Mentre Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà il prossimo grande remake (anche se la data di rilascio è ancora sconosciuta), ci sono voci che Konami stia lavorando su un altro titolo con protagonista Solid Snake.

Il remake di Metal Gear Solid sarebbe ancora in fase di produzione iniziale, Una volta che Metal Gear Solid Delta sarà uscito, il remake di Metal Gear Solid sarà il focus. Si dice che il remake sia in fase di sviluppo per PS5 e non verrà rilasciato per PS4. Non è chiaro se sarà esclusivo solo per PS5, poiché Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è menzionato come in arrivo su PC e sistemi Xbox e non sarà un’esclusiva PlayStation. Non c’è alcuna notizia riguardo allo studio che sta lavorando al remake né alla data di lancio prevista. Poiché Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non ha una data di rilascio, potrebbe passare un po’ di tempo prima che Konami annunci il remake di Metal Gear Solid.