SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Pubblicata il 21/05/2021

Sono aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2021/2022, per usufruire del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole di Limena.

In allegato trovate il modulo d’iscrizione (contenente anche l’elenco delle fermate) e il relativo regolamento.

Le domande dovranno pervenire preferibilmente entro il 10 luglio 2021 via mail all’ indirizzo [email protected] o consegnando il modulo all’Ufficio Istruzione del Comune di Limena.

Allegati