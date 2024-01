Giorgi avanti a Brisbane, fuori Trevisan, rientro vincente Osaka

BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Inizia con un sorriso la stagione di Camila Giorgi. All’esordio nel “Brisbane International presented by Evie”, Wta 500 con tabellone a 48 e montepremi da 1.736.763 dollari in programma sul duro (Green Set cushion) al Queensland Tennis Centre, l’azzurra ha battuto in rimonta 5-7 6-2 6-3 la 22enne statunitense Peyton Stearns, numero 44 del mondo. Al prossimo turno la marchigiana, numero 53 del mondo, affronterà per la quinta volta in carriera Jelena Ostapenko, numero 13 (2-2 il bilancio dei precedenti). Subito fuori invece Martina Trevisan, sconfitta 6-3 6-2 dalla 34enne australiana Arina Rodionova, numero 114 Wta. Interrotta invece la sfida fra Lucia Bronzetti e la diciannovenne statunitense Ashlyn Krueger: l’azzurra era avanti 6-4 2-3.

Intanto si è rivista in campo dopo 517 giorni Naomi Osaka: nel suo primo match dal Toray Pan Pacific Open di Tokyo nel 2022, la ex numero 1 del mondo ha ottenuto la prima vittoria dal torneo di San Jose, sempre del 2022. La Osaka ha sconfitto Tamara Korpatsch 6-3 7-6(9) e al prossimo turno affronterà un’altra ex numero 1 del mondo, Karolina Pliskova. “Negli ultimi due anni in cui ho giocato prima della maternità sento di non aver restituito abbastanza l’amore dei tifosi che ricevevo. In questo capitolo è quello che voglio fare” ha detto Osaka dopo la partita.

RISULTATI 1^ TURNO

Kalinskaya (Rus) b. Pera (Usa) 6-2 6-1

Andreeva (Rus) b. Shndaider (Rus) 6-2 6-3

Schmiedlova (Svk) b. Dolehide (Usa) 3-6 6-4 6-2

Stephens (Usa) b. Siniakova (Cze) 7-5 6-3

Kostyuk (Ukr) b. Bogdan (Rou) 4-6 6-3 6-3

Bucsa (Esp) b. Minnen (Bel) 5-7 6-3 6-1

