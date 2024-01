Ucraina-Russia, ondata di missili su Kharkiv dopo attacco su Belgorod

Diversi raid nella notte in risposta al bombardamento ucraino sulla città russa di confine che ha provocato almeno 24 morti e 100 feriti

Roma, 31 dic. (Adnkronos/xinhua) – Guerra Ucraina-Russia, si intensificano gli scontri da una parte e dall’altra. Dopo l’attacco ucraino sulla città russa di confine di Blegorod che ha provocato almeno 24 morti, Mosca ha risposto bombardando Kiev e le aree residenziali della città di Kharkiv. Almeno sei razzi hanno colpito Kharkiv, ha riferito la polizia nazionale ucraina, ferendo almeno 22 persone e colpendo 12 condomini, 13 case residenziali e un asilo. In precedenza, funzionari ucraini avevano affermato che tra i feriti c’erano due ragazzi di 14 e 16 anni.

Secondo quanto ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, la scorsa notte le forze russe hanno lanciato sull’Ucraina 49 droni kamikaze Shahed, 21 dei quali sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea del Paese. La maggior parte dei droni sono stati diretti verso la prima linea di difesa, nonché verso strutture civili, militari e infrastrutture nei territori di prima linea, in particolare nelle regioni di Kharkiv, Kherson, Mykolaiv e nella città di Zaporizhzhia. L’attacco, si legge inoltre nel messaggio, è stato lanciato da Capo Chauda nella Crimea occupata e dalle regioni russe di Primorsko-Akhtar e Kursk.

E’ salito intanto a 24 morti, tra cui un bambino, il bilancio delle vittime del bombardamento ucraino della città russa di confine di Belgorod. A riferirlo è Vyacheslav Gladkov, governatore della regione. “Nella città di Belgorod – ha scritto su Telegram – a seguito del massiccio bombardamento delle forze armate ucraine, 24 persone sono state uccise. Fra queste c’è anche un bambino. Un’altra persona ferita è morta in ospedale. 108 persone sono rimaste ferite”. In precedenza, Gladkov aveva riferito che nel bombardamento erano morte 22 persone , tra cui tre bambini.

Secondo un rapporto del Ministero della Difesa russo, Belgorod e la regione sono stati bombardati dalle forze armate ucraine venerdì e sabato. L’ultimo è stato effettuato da due razzi con munizioni a grappolo e da un sistema di razzi a lancio multiplo verso il centro della città. Il ministero ha affermato che i sistemi di difesa aerea sabato hanno intercettato e distrutto la maggior parte dei missili.

Nel frattempo, citando una fonte anonima dei servizi di sicurezza ucraini, i media locali ucraini hanno riferito che le forze ucraine hanno colpito strutture militari russe nella regione di Belgorod. Le attività congiunte delle forze di difesa ucraine continuano come “conseguenza degli attacchi missilistici russi su città ucraine e l’uccisione di civili”, ha detto la fonte.

Venerdì, la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo contro l’Ucraina con 158 missili e droni, uccidendo 40 persone: 16 a Kiev, 9 a Zaporizhzhia, 6 a Dnipro, 5 a Odessa, 3 a Kharkiv e 1 a Lviv. ‘Il bilancio è stato aggiornato dopo che a Odessa un uomo di 77 anni è morto in ospedale, ha riferito il governatore Oleh Kiper. Circa 11 persone sono ancora in cura nelle strutture mediche di Odessa, tra cui due bambini di sei e otto anni.

La Russia ha perso 359.230 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine il 31 dicembre, aggiungendo che nel numero sono incluse 960 vittime subite dalle forze russe nell’ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 5.977 carri armati, 11.070 veicoli corazzati da combattimento, 11.292 veicoli e serbatoi di carburante, 8.464 sistemi di artiglieria, 943 sistemi di razzi a lancio multiplo, 623 sistemi di difesa aerea, 329 aerei, 324 elicotteri, 6.591 droni, 23 imbarcazioni e un sottomarino.

(Adnkronos)