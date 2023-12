Orientati al futuro: formashow, laboratori e visite in azienda in occasione del venticinquennale di Exposcuola

In occasione del 25ennale di ExpoScuola la Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con l’associazione Luca Ometto e con Padova Hall, ha messo a punto “Orientati al futuro” un programma di eventi di avvicinamento all’appuntamento con la manifestazione, che torna finalmente in presenza nel quartiere fieristico di Padova dal 10 al 12 novembre 2022.

La prima tappa di questo percorso è in calendario sabato 8 ottobre dalle 18 alle 20 nella sala Mantegna di Padova Congress (via Tommaseo 59, Padova). Durante l’incontro di presentazione e formashow “Le professioni del mio futuro”, dedicato ai ragazzi delle classi 2ª e 3ª della secondaria di primo grado e delle 4ª e 5ª della secondaria di secondo grado, uno psicologo esperto negli ambiti dell’orientamento e del lavoro condurrà i ragazzi e i genitori all’interno di un percorso istruttivo e divertente, durante il quale alcuni attori, nei panni di alcuni professionisti del futuro, coinvolgeranno i giovani spettatori in una serie di sketch dando loro strumenti utili per riflettere sul loro futuro scolastico e professionale e facendo conoscere loro, grazie a video testimonianze di importanti professionisti, le principali competenze richieste dal mondo del lavoro e le evoluzioni delle professioni. Evento a partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a questo link.

La seconda tappa è in programma venerdì 14 ottobre quando è in scena, nella sala aria del Centro Conferenze di Piazza Zanellato 21, dalle 9 alle 12.45, il laboratorio “L’azienda in classe”, attività basata sull’approccio del “learning by doing” ovvero “apprendo facendo” destinata ai ragazzi delle ultime classi delle scuole secondarie di primo grado. Gli studenti, in gruppi, verranno coinvolti nella direzione di un’azienda, che dovranno gestire in ogni area strategica. Ogni squadra assumerà la direzione di un’azienda “virtuale” che ha tutte le caratteristiche e problematiche di un’azienda “reale”. Attraverso un ambiente imprenditoriale competitivo, “virtuale” ma “realistico”, gli studenti sperimenteranno in concreto opportunità e difficoltà della gestione d’impresa. Prenotazioni per le classi a [email protected]

E’ inoltre in programma un calendario di visite in azienda, occasione per scoprire più da vicino il mondo del lavoro. Prenotazioni per le classi a [email protected]

(Fiera di Padova)