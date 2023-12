Lunedì 26 settembre alle ore 17 in occasione di Bar Next, Padova Hall ospiterà al Padiglione 11 la quinta edizione di Land of Wine Stars® un brand di Venicepromex dedicato alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio.

Durante l’evento dal titolo “Land of Wine Stars®: un bike tour tra stelle e vigneti” si parlerà di vino, enogastronomia, cultura, territorio e delle azioni che favoriscono la conoscenza di un luogo e dei suoi prodotti insieme a Gaia Dall’Oglio, Laura Favaretti e Micaela Faggiani.

Il breve talk si pone come obiettivo di raccontare le iniziative e strategie che permettono un migliore coinvolgimento di turisti nel territorio anche in sinergia con gli Enti ed Istituzioni. Al termine del talk verrà presentato Land of Wine Stars: un bike tour tra stelle e vigneti”, un viaggio in bici alla scoperta delle eccellenze vitivinicole e del territorio Padovano. A conclusione dell’evento si brinderà con i vini del Territorio.

Massimo Bressan, Consigliere della Camera di Commercio di Padova, commenta così l’iniziativa: “Questo progetto ha il merito di coinvolgere tutta la filiera vitivinicola, valorizzando le eccellenze produttive. Nel 2021 in Veneto sono stati prodotti 14 milioni di quintali di uva di alta qualità, pari a oltre 11,7 milioni di ettolitri di vino di cui di cui il 71% DOC, il 10,44% DOCG e il 14,93% IGT. È fondamentale quindi promuovere e favorire l’aggregazione delle imprese venete produttrici: il Veneto infatti conta più di 200 sedi d’impresa attive con oltre 3000 addetti e più di 250 unità locali attive con oltre 600 addetti”.

“Da gennaio a settembre 2021 il valore delle esportazioni per il Veneto arriva a quasi 1,8 miliardi di euro (il 34,8% delle esportazioni nazionali), ossia oltre 140 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Da solo il Veneto continua ad esportare più di Piemonte (884 milioni di euro) e Toscana (815 milioni) messe assieme. Inoltre il nostro territorio ben si presta ad essere visitato anche in modo sostenibile, ed il cicloturismo è un focus che vogliamo portare avanti nell’ottica della sostenibilità dei territori come abbiamo ribadito qualche mese fa siglando La Carta di Cison di Valmarino nell’ambito del progetto Mirabilia” – conclude il Direttore Generale di Venicepromex Franco Conzato.

“Land of Wine Stars®: un bike tour tra stelle e vigneti” rientra all’interno di “Land of Wine Stars®” progetto nr 12/2022 che fa parte del Programma Promozionale 2022 della Regione Veneto a compartecipazione

camerale, con capofila la Camera di Commercio di Padova ed è realizzato da Venicepromex in collaborazione con il Comune di Padova, il Consorzio Tutela Vini Colli Euganei, il Consorzio Tutela Vini D.O.C. di Bagnoli, il Consorzio Corti Benedettine del Padovano, il Consorzio Tutela Merlara DOC e il Consorzio Tutela Vini D.O.C. Riviera del Brenta, Cia Padova, Coldiretti Padova e Confagricoltura Padova.

