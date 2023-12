Attivato servizio di spesa a domicilio per anziani e persone fragili

Pubblicata il 14/03/2020

Il Comune di Camposampiero ha attivato un numero di telefono per anziani sopra i 65 anni o persone in situazione di fragilità, che non possono muoversi e non hanno il supporto di familiari. E’ possibile chiedere la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio

CHIAMARE IL NUMERO

333 6147150

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9.30 ALLE 12.30

Servizio a cura di:

Comune di Camposampiero – Servizi Sociali

In collaborazione con la Protezione Civile

APRIRE L’ALLEGATO PER ULTERIORI DETTAGLI