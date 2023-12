Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza: 1-3

Nella prima giornata del girone di ritorno di questa 79° stagione di SuperLega Credem Banca 2023_24, la squadra di coach Cuttini ha affrontato in casa, alla Kioene Arena, Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il match, trasmesso in diretta su volleyballworld.tv., si è concluso con la vittoria degli ospiti.

Coach Jacopo Cuttini: “Abbiamo approcciato a fatica la gara. Abbiamo avuto delle difficoltà, in particolare all’inizio, nell’inside out e nel cercare di contenere un super Simon. I nostri ragazzi sono comunque stati bravissimi. Rimanere sempre in partita, a crederci e a recuperare quando necessario, anche quattro break di svantaggio che avevamo e a portarci a casa il set. La nostra forza, il coraggio di questo gruppo è quello di utilizzare tutte le armi che abbiamo a disposizione. Ma oggi abbiamo avuto delle complicazioni: il capitano Falaschi è influenzato, ma ha comunque provato a dare tutto quello che poteva all’inizio e poi l’infortunio di Tommaso Guzzo, che stava giocando in modo straordinario e che sta dimostrando in queste settimane di essere cresciuto moltissimo”.

Francesco Zoppellari: “Siamo senza dubbio dispiaciuti del risultato di questa partita con Piacenza. Siamo almeno riusciti a vincere un set, e questo ci mancava da due gare. Per lunghi tratti del match siamo riusciti a rimanere in partita. Ci mancava forse un po’ di ordine per darci ancora più sicurezza e per cercare di giocare alla pari con loro. Peccato per alcuni momenti in cui siamo calati un po’ troppo. Guardiamo, però, al nuovo anno con più fiducia e ottimismo”.

Il match

Per la sfida con Gas Sales Bluenergy Piacenza, i bianconeri si sono presentati in campo con Crosato, Falaschi, Gardini, Plak, Garcia, Desmet, Zenger (L). Gardini il miglior realizzatore con 24 punti (54% attacco) per Padova, mentre per Piacenza Recine con 18 punti (54% attacco).

Inizio del primo set all’insegna dell’equilibrio, nessuna delle due formazioni in campo riesce infatti ad allungare (3-3, pipe vincente di Gardini), fino al primo break del parziale per Piacenza (3-6). In questa parte, la squadra di coach Anastasi si pone in vantaggio (6-10), non consentendo ai patavini l’accorcio, e coach Cuttini chiama il time out. Nella fase centrale del set, Piacenza aumenta il proprio distacco sui padroni di casa, ma il primo tempo di Plak (9-14) sembra permettere ai padovani il tentativo di accorciare su Piacenza. Sul 13-16 Guzzo la mette sull’angolino e sul 16-16, grazie al muro bianconero, si raggiunge il pareggio. Pallonetto lungo di Gardini (18-17) e la formazione di Coach Cuttini, particolarmente in palla in questa parte del parziale, si pone in vantaggio. Verso la fine del primo set i bianconeri sono avanti: 20-19, ancora un punto firmato Gardini, seguito da un ace dello stesso (21-19). Sul 21-22 Piacenza passa in vantaggio, ma il mani out vincente di Desmet riporta il punteggio in parità. Il muro di Desmet e Crosato consente ai padroni di casa di portarsi a più uno dai piacentini (24-23). Il set si chiude 26-24, su punto di Crosato su Simon.

Il secondo parziale inizia con il break di Piacenza (1-4), che in questa prima fase si porta avanti, ponendosi in vantaggio. I bianconeri iniziano, ben presto, ad accorciare: sul 7-9 muro vincente di Gardini e sull’8-10 Lucarelli la mette in rete. Nella fase centrale di questo secondo parziale, nonostante la formazione di coach Cuttini riesca a ridurre il divario da Piacenza, quest’ultima prosegue mantenendosi avanti (13-17) e il coach bianconero chiama il time out. La diagonale vincente di Gardini (14-17), permette ai padroni di casa di portarsi a meno tre dalla squadra di coach Anastasi, che, nonostante i tentativi patavini di invertire il trend visto fino a questo momento del set, si mantiene in vantaggio. Verso la fine del parziale si assiste all’out di Simon (19-22), seguito dal muro vincente di Gardini (20-22), e i padroni di casa sembrano riuscire a raggiungere i piacentini. Negli ultimi istanti, la formazione di coach Anastasi allunga e chiude il secondo set 21-25.

Nella fase iniziale del terzo parziale, dopo un breve andamento punto a punto, Piacenza mette a segno il primo break del set (5-8, muro di Simon su Crosato). Nonostante i tentativi patavini di accorcio, la squadra di coach Anastasi prosegue mantenendosi in vantaggio (7-10), e il coach bianconero chiama il time out. Sul 10-11, muro vincente di Plak su Romanò e la formazione di coach Cuttini si porta a meno uno, non dando tregua ai piacentini. Nella fase centrale del parziale Piacenza prosegue mantenendosi in vantaggio, ma non mancano i tentativi bianconeri di invertire il trend: intenso e prolungato scambio di battute, chiuso dal mani out di Gardini (16-19), particolarmente in palla nel corso di questo terzo set. Verso la fine del parziale Piacenza allunga su Padova, chiudendo i tentativi bianconeri di raggiungerli. Il set si chiude 19-25 a favore dei piacentini.

Il quarto set inizia con la formazione di coach Anastasi che si pone subito in vantaggio (1-5) e coach Cuttini chiama il time out. Di fronte ad una Piacenza, che sembra fuggire, Padova tenta l’accorcio (3-9, magia Zoppellari – Porro). Sull’11-16 Cardenas sfonda il muro piacentino e sul 13-17 ace di Plak. Nella fase centrale del parziale, nonostante la formazione di coach Anastasi si mantenga avanti, i bianconeri sembrano fare più paura (15-18, punto di Gabi Garcia). Verso la fine del quarto set, tuttavia, i piacentini tornano ad aumentare il distacco sui padroni di casa (17-24, ace di Gironi), che non riescono nel tentativo di accorciare. Il set si chiude 18-25 e Piacenza si porta a casa il match.

Il tabellino

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza: 1-3 (26-24, 21-25, 19-25, 18-25)

Pallavolo Padova: Crosato 4, Falaschi, Gardini 24, Plak 6, Garcia 8, Desmet 4, Zenger (L); Zoppellari, Porro 6, Guzzo 3, Cardenas 4 . Non entrati: Taniguchi, Fusaro, Truocchio (L). All. Cuttini.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Souza 14, Simon 12, Romanò 11, Recine 18, Caneschi 12, Brizard 2, Scanferla (L); Gironi 1, Andringa. Non entrati: Alonso, Ricci, Dias, Hoffer (L). All. Anastasi.

Durata: 32’, 28’, 29’, 26’. Totale: 1h55’.

Note. Servizio: Padova errori 18, ace 5, Piacenza errori 15, ace 9. Muro: Padova 8, Trento 12. Errori punto: Padova 29, Piacenza 25. Ricezione: Padova 46% (27% prf), Piacenza 48% (26% prf). Attacco: Padova 41%, Piacenza 47%.

Arbitri: Saltalippi – Simbari.

Spettatori: 2.892.

Incasso: 25.648,49

MVP: Recine Francesco (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

I prossimi appuntamenti dei bianconeri

2° Giornata – Ritorno – Sabato 06/01/2024 ore 18.00 – Eurosuole Forum Civitanova Marche – Cucine Lube Civitanova VS Pallavolo Padova (diretta volleyballworld.tv).

3° Giornata – Ritorno – Domenica 14/01/2024 ore 17.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Gioiella Prisma Taranto (diretta volleyballworld.tv). Prevendite disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito dal 2 gennaio.

