BANDO FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE PER I PROGETTI FINALIZZATI AL RILANCIO DELL’ECONOMIA URBANA DISTRETTO DEL COMMERCIO DENOMINATO “LE VILLE E DELLE BARCHESSE TRA LIMENA E VILLAFRANCA PADOVANA”

Pubblicata il 29/12/2023

Bando per il finanziamento alle imprese per i progetti finalizzati al rilancio dell’economia urbana distretto del commercio denominato “Le Ville e delle Barchesse tra Limena e Villafranca Padovana”.

Presentazione domanda entro il 07/02/2024.

Per maggiori informazioni vedi documenti allegati.

Allegati