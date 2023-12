Sabato alla Kioene al via il primo match del girone di ritorno

Per la prima giornata del girone di ritorno di questa 79° stagione di SuperLega Credem Banca 2023_24, i bianconeri di Pallavolo Padova incontreranno Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il match è in programma sabato 30 dicembre, alle ore 18.00, alla Kioene Arena e sarà trasmesso in diretta streaming su volleyballworld.tv.

“Sabato avremo un’altra sfida contro una squadra molto forte. – ha dichiarato coach Jacopo Cuttini – Sapevamo, del resto, che avremmo avuto in questa fase del Campionato un trittico di partite davvero importante, sabato abbiamo affrontato Trento, domani Piacenza e poi andremo a Civitanova. Nella partita con Piacenza di sabato cercheremo di riproporre l’intensità vista con Trento e, al tempo stesso, dovremo migliorare quegli elementi che non hanno funzionato del tutto. Prima di tutto sarà fondamentale avere più equilibrio in battuta, in quanto Piacenza con perdonerà alcun tipo di défaillance sotto questo profilo”.

“In questo periodo di partite ravvicinate – spiega il coach bianconero – il riposo dei ragazzi è fondamentale. Hanno bisogno di recuperare le energie sia fisiche che nervose. Gli allenamenti, di conseguenza, sono stati pochi. Abbiamo potuto fare tre sedute in totale in vista del match di sabato. L’obiettivo è quello di rimettere in piedi il ritmo della squadra, preparando tatticamente la gara. La testa è già chiaramente, in tutto e per tutto, sulla partita con Piacenza”.

“Uno dei lati positivi della nostra squadra, in particolare quest’anno, è che si tratta di un roster omogeneo sotto il profilo dell’età. È un gruppo molto giovane e questo aiuta anche ad affrontare nel giusto spirito i momenti di sconfitta. In certi momenti, con un’età media così bassa, paghiamo un po’ di inesperienza in alcuni momenti cruciali delle gare, dall’altro lato però è una squadra che non si abbatte e che può spingere sempre al massimo”, ha concluso Cuttini.

“Il match con Piacenza – ha dichiarato Luca Porro – sarà senza dubbio una sfida difficile. Loro sono la terza in classifica e tra le squadre più forti di questo Campionato, quindi sarà complesso. Noi giocheremo in casa, questo bisogna dire che aiuta. Daremo, quindi, il massimo per il nostro pubblico e cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile. Siamo consapevoli che si tratta di un Campionato difficile. Ci stanno le sconfitte con squadra così forti, ma il nostro intento è quello di portare sempre più in alto il nostro livello di allenamento e di gioco. Questo sempre con il sorriso”.

[embedded content]

(Pallavolo Padova)