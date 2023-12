Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 18a giornata

Cinque nomi consigliati, uno per reparto e un Mantra

Roma, 29 dic. – Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 18a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di oggi pomeriggio, con le prime due partite (Napoli-Monza e Fiorentina-Torino) che andranno in scena in contemporanea alle 18.30. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Skorupski: Fuori casa con l’Udinese in quello che ci aspettiamo possa essere un match bloccato. Il Bologna ha dimostrato di essere una vera e propria corazzata e potrebbe confermarsi anche in trasferta.

Il difensore – Carlos Augusto: Continuerà ad agire lui sulla corsia di sinistra nerazzurra vista l’indisponibilità di Dimarco. Ha tutte le carte in regola per incidere e fare la differenza anche in termini di bonus.

Il centrocampista – Kamada: Giocherà dal 1′ al posto di Luis Alberto contro il Frosinone, che lascia tanti spazi per gli inserimenti dei trequartisti. Lui in questo ha dimostrato di esser molto bravo in carriera, ragion per cui ci aspettiamo possa incidere.

L’attaccante – Ngonge: E’ la luce principale in casa Verona. Contro la Salernitana ci aspettiamo possa illuminare ancora: in questo turno è da considerare una prima scelta.



Il nome Mantra – Lindstrom (W/T):





