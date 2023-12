NURAH MANDY FADIKA ATLETA DELL’ANNO ALLA FESTA DELLA FIDAL PADOVA

Domenica mattina a Monselice le premiazioni, tanti gli atleti in passerella per Assindustria Sport

Il Comitato Provinciale di Padova della Federazione di Atletica Leggera, guidato dal Presidente Paolo Bianco, premierà i migliori atleti padovani del 2023 alla Festa dell’Atletica Padovana, in programma domenica 3 dicembre alle ore 10.00 presso l’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore J.F. Kennedy, via A. De Gasperi a Monselice.

Durante la Festa, verranno consegnati dei premi simbolici agli atleti che si sono distinti durante l’anno in corso: i campioni regionali e nazionali, i primati provinciali, regionali e nazionali, le maglie azzurre, i vincitori del Trofeo Fidal Padova. L’elenco di tutti gli atleti è disponibile qui.

Come tradizione, Fidal Padova ha deciso di assegnare le sue tre onorificenze dell’anno agli atleti che si sono particolarmente distinti.

Per il settore giovanile, l’atleta dell’anno del 2023 è Emma Veronese, atleta del GS Fiamme Oro che a Caorle ha conquistato il titolo italiano del lancio del disco, categorie cadette. Allenata da Michele Ongarato, Emma ha vinto il titolo per il secondo anno consecutivo.

Per il settore assoluto l’atleta dell’anno è Nurah Mandy Fadika, atleta di Assindustria Sport allenata da Umberto Tridello, campionessa italiana allieve di salto in alto sia all’indoor che all’aperto.

Per quanto riguarda gli atleti master (over 35), quest’anno sarà premiato come atleta dell’anno Stefano Peli della società Multisport e Fun. Stefano si è distinto per il secondo posto nella gara di salto con l’asta al campionato mondiale indoor.

Infine, i due premi speciali: il tecnico dell’anno 2023 è Stefano Grosselle, allenatore di ben due campioni italiani (Emily Conte Chiara Calore ); il giudice dell’anno è Giovanni Negrin: il Comitato ha voluto riconoscere il lavoro instancabile di Giovanni nel ruolo di Fiduciario Provinciale dei Giudici di Gara, nonché le sue grandi competenze e capacità organizzative.

Ospite d’onore della festa sarà il Campione del mondo e Campione Olimpico Silvio Martinello che lascerà certamente ai giovani atleti un importante messaggio di sport, impegno e professionalità. Presenterà la mattinata lo speaker Dario Bolognesi.

(Assindustria Padova)