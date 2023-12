NURAH E NON SOLO: TANTO GIALLOBLÙ ALLA FESTA DELL’ATLETICA PADOVANA 2023

Fadika atleta dell’anno, ma Assindustria Sport è stata protagonista sul palco di Monselice ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui quello al tecnico dell’anno Stefano Grosselle. Grande entusiasmo anche al Colbachini, che ha ospitato la festa del settore Esordienti.

Copertina a Nurah Mandy Fadika, allieva di Assindustria Sport, campionessa italiana e regionale di salto in alto (personale 1.70), allenata da Umberto Tridello. È lei l’atleta dell’anno per la Fidal padovana, che l’ha premiata nel corso della festa di fine stagione ospitata dall’auditorium dell’Istituto Kennedy di Monselice. Fra gli allenatori è stato invece scelto Stefano Grosselle, tecnico di Assindustria Sport che segue tra gli altri le campionesse italiane Emily Conte e Chiara Calore.

Tanti i riconoscimenti al club gialloblù, anche a livello di società.

L’elenco dei meritevoli individuati dalla Fidal padovana è lunghissimo, vanno però citati almeno gli atleti che hanno conquistato un titolo: Martina Reggiani (alto), Matteo Mazzochin (giavellotto), Lorenzo Stoppato (400hs), Giovanni Lazzaro (100 indoor e outdoor), la 4×100 femminile (Stella Agostini, Arianna Bacelle, Laura Franceschi, Azzurra Ballin) la 4×200 femminile (Martina Agostini, Stella Agostini, Arianna Bacelle, Azzurra Ballin); Laura Franceschi è anche campionessa veneta di 100 e lungo, come Antonietta De Marchi (200), Keren Mbongo (martello) e Tarè Miriam Bergamo (disco). Fra le Promesse, sono campioni nazionali Hope Esekheigbe (60 indoor) e Margherita Randazzo (giavellotto). Fra gli assoluti vanno citati Laura Dalla Montà (bronzo 3000 st) e Lucia Prinetti Anzalapaya (bronzo nel martello).

Numerosi dirigenti hanno partecipato ed effettuato le premiazioni: tra gli altri, il presidente provinciale Fidal Paolo Bianco, il presidente regionale Francesco Uguagliati, il vicepresidente nazionale Sergio Baldo, oltre all’ex velocista Manuela Levorato e al mezzofondista Mattia Picello. L’evento è stato condotto da Dario Bolognesi, che ha anche intervistato l’ospite d’onore della manifestazione, l’ex campione olimpico e mondiale di ciclismo su pista Silvio Martinello.

I piccoli atleti della categoria esordienti si sono invece dati appuntamento domenica mattina allo Stadio Colbachini per un momento di festa e per scambiarsi gli auguri in vista del Natale. Una mattinata fredda, ma riscaldata dal trascinante entusiasmo dei piccoli talenti gialloblù!

(Assindustria Padova)