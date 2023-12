Concorso pubblico per 1 posto di Funzionario amministrativo da assegnare all’Ufficio Stampa. Scadenza 13 gennaio 2024

La Provincia di Padova indice il concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione – da assegnare all’Ufficio Stampa, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.

Link al bando: https://www.provincia.padova.it/bandi-di-concorso?azione=appaltoDett&&MO…

Il profilo professionale del posto messo a concorso è quello di Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione – ed è chiamato a svolgere, in via generale ed esemplicativa, le attività operative di seguito indicate:

• dovrà curare proritariamente le attività di informazione istituzionale dell’Ente, attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione (stampa, audiovisivi, strumenti telematici, social, etc.) , al fine di conferire conoscenza e visibilità all’azione di governo, alle iniziative d’importanza locale, regionale e nazionale ed internazionale, alle attività, ai progetti ed ai servizi pubblici erogati, contribuendo a promuovere l’immagine dell’Ente e le conoscenze allargate su temi di interesse pubblico e sociale;

• dovrà redigere comunicati stampa, secondo le direttive impartite dall’organo di vertice dell’Ente e predisporre press kit e materiali di approfondimento per gli eventi che prevedono la partecipazione della stampa locale e nazionale;

• dovrà provvedere alla gestione dei rapporti con i corrispondenti locali e sovralocali degli organi di stampa, alla organizzazione e gestione di conferenze stampa, alla elaborazione della rassegna stampa quotidiana, alla gestione di campagne di comunicazione, alla eventuale realizzazione di pubblicazioni istituzionali;

• dovrà inoltre svolgere attività di supporto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e agli altri uffici provinciali, collaborando all’aggiornamento delle sezioni di informazione e comunicazione del sito web istituzionale dell’Ente ed alla supervisione delle attività di stampa e affissione dei manifesti istituzionali;

• predisporre atti amministrativi e collaborare nella verifica dei risultati e dei costi delle attività poste in essere.

COME PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/

IL BANDO SU INPA DAL QUALE PROCEDERE CON LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E’ AL SEGUENTE LINK:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_…

