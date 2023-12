SABATO 6 GENNAIO, ORE 21.00

Chiesa di Santa Margherita, Vigonza

CONCERTO DELL’EPIFANIA

Orchestra dei Fiati del Veneto

Programma di sala:

Inno alla Gioia, dalla Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 | Ludwig van Beethoven, arr. Adalberto Zanella

Adeste Fideles | Anonimo, arr. Silvano Scaltritti

English Folk Song Suite | Ralph Vaughan Williams

Danny boy | trad. irlandese, testo di Frederick Weatherly, arr. Adalberto Zanella

Danze popolari rumene | Béla Bartók, arr. Adalberto Zanella

Summertime, da Porgy and Bess | George Gershwin, testo di DuBose Heyward e Ira Gershwin, arr. Adalberto Zanella

Mambo, da West Side Story | Leonard Bernstein, arr. Michael Sweeney

Sleigh ride | Leroy Anderson

Oh holy night | Adolphe Adam, testo di John Sullivan Dwight, arr. Adalberto Zanella

Danze polovesiane, da Il principe Igor | Aleksandr Porfir’evič Borodin, arr. Lorenzo Marcolina

INGRESSO LIBERO

(Comune di Vigonza)