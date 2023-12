Lo sportello gratuito di ascolto e di orientamento per adulti presso il Centro le Betulle di Via Paradisi 2 è chiuso per le festività natalizie dal 27.12 al 06.01. L’attività riprende mercoledì 10.01.2024 9:30 12:30 previo appuntamento al numero 340 5684143.

(Comune di Vigonza)