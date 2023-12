BRAVA ATLETA E BRAVA STUDENTESSA: GLORIA MONTIN PREMIATA DAL PANATHLON PADOVA

C’era anche Gloria Montin, velocista e lunghista di Assindustria Sport, fra i premiati del Panathlon Club Padova nell’annuale cerimonia che ogni anno onora i migliori studenti e atleti del territorio: per lei, che frequenta il Newton Pertini, un’ottima media scolastica di 8,08.

L’incontro, giunto alla 63^ edizione, si è svolto giovedì 16 novembre al Centro Sportivo Militare di Padova. Presenti in sala le autorità che, dopo il discorso di apertura del presidente Fiorenzo Zanella sono intervenute dimostrando l’orgoglio di avere nella nostra città atleti che non pensano solo allo sport ma anche alla cultura. Tra loro il presidente regionale del CONI Dino Ponchio, l’assessore allo sport Diego Bonavina e il presidente del CIP Veneto Ruggero Vilnai, che ha ribadito l’importanza dello sport per i disabili.

A premiare i ragazzi, oltre che le autorità, sono intervenute le campionesse Carlotta Barato e Ilaria Cusinato. Una cerimonia ricca di entusiasmo e di emozione in una bellissima location: il nuovo campo da calcio del Centro Sportivo Militare.



(Assindustria Padova)