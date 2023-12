Apple, sospensione temporanea del divieto di vendita di Apple Watch in Usa

Apple ha ottenuto una sospensione temporanea del divieto di vendita di Apple Watch negli Stati Uniti, entrato in vigore martedì. Una corte d’appello federale ha ordinato l’interruzione dei divieti di importazione e vendita mercoledì, dopo che Apple ha richiesto che fossero sospesi almeno fino a quando la dogana statunitense potrà determinare se le modifiche apportate all’Apple Watch saranno sufficienti per evitare la disputa sui brevetti che ha portato al divieto. Si prevede che la dogana emetterà la sua decisione il 12 gennaio. L’ordine del tribunale significa che Apple può riprendere la vendita dell’Apple Watch Serie 9 e dell’Apple Watch Ultra 2 per il momento. Entrambi gli orologi sono stati rimossi dal sito web della società la scorsa settimana e dai negozi questa settimana, quando è entrato in vigore il divieto. Ad Apple è stata inizalmente proibilta la vendita e l’importazione di entrambi gli orologi a causa di una disputa sui brevetti con il produttore di dispositivi medici Masimo. La Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha rilevato che Apple ha violato i brevetti di Masimo e ha ordinato il divieto di vendita negli Stati Uniti come conseguenza.