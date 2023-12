Allerta polveri sottili: oggi e domani allerta livello 2, rosso. Controllare le ordinanze del vostro comune

Il bollettino di Arpa Veneto sulle polveri sottili ha registrato per la provincia di Padova il livello di allerta 2 – detto “bollino rosso” – col quale, dopo dieci giorni consecutivi di superamento della concentrazione nell’aria di PM10 a livello arancione scattano delle limitazioni ai veicoli e un’altra serie di prescrizioni importanti per la cittadinanza, su riscaldamento abitativo, in particolare, e l’accensione di fuochi.

L’allerta da bollino rosso comporta una serie di prescrizioni che possono variare da comune a comune , sia a seconda delle ordinanze locali sia a seconda del numero di abitanti (qui sotto allegata una tabella riassuntiva). In linea di principio, nei comuni dell’agglomerato di Padova non possono circolare i veicoli a benzina fino a Euro2 e tutti i diesel fino a Euro5. Fuori l’agglomerato e a seconda se il comune è superiore o inferiore ai 10.000 abitanti si passa da limitazioni meno estese alla pura facoltà di ogni Comune.

Il bollettino Arpava segna allerta rossa per oggi, 28 dicembre, e domani 29 dicembre.



(Provincia di Padova)