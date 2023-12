TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CORSE NON GARANTITE – INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Busitalia Veneto, con l’entrata in vigore delle misure urgenti previste dal D.L. n. 127/2021 – Green Pass nei luoghi di lavoro –

ha posto in essere tutte le attività preventive e gli interventi possibili per evitare disservizi sul trasporto pubblico locale.

Alla luce dei controlli effettuati, si è tuttavia reso necessario procedere ad un adeguamento del servizio,

che ha comportato la temporanea soppressione di alcune corse.

Si segnala il seguente link presente sul portale web del Concessionario Busitalia Veneto S.p.A.

dove potete consultare, in tempo reale, l’aggiornamento quotidiano delle corse non garantite

del servizio urbano ed extraurbano.

https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/veneto/orari-e-linee/possibili-corse-non-garantite.html

Si segnala inoltre che Busitalia ricerca autisti quindi si riporta di seguito anche il link dove le persone

interessate e in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare la propria candidatura di lavoro come

Operatori di esercizio/Autisti a Busitalia Veneto S.p.A.

https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=4233&job-title=operatori-di-esercizio-autisti-ndashbusitalia-

veneto-spa&location=italia-veneto-padova§or=trasporti-e-logistica&role=trasporti&companyname=

gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it

(Comune di Limena)