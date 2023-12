Sostituzione contatori di energia elettrica da parte di E-Distribuzione

E-Distribuzione S.p.A. informa che dal corrente mese di Dicembre inizierà la sostituzione di tutti i contatori di energia elettrica (inizialmente i contatori che arrivano alla potenza massima di 30 KW), presenti nel territorio di Camposampiero.



L’avvio delle attività avverrà seguendo i principi di responsabilità e prudenza, con la massima attenzione agli aspetti di sicurezza e salute del personale dipendente di E-Distribuzione, del personale delle imprese appaltatrici e di tutti i cittadini.

Sia il personale E-Distribuzione che il personale delle imprese appaltatrici sarà dotato di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari, previsti dalla normativa vigente, compresi i dispositivi previsti per il contenimento del COVID 19, tenendo presente che, se il contatore è posizionato all’interno, non interverremo c/o le abitazioni delle persone che dichiareranno di essere in quarantena.



Relativamente alla sostituzione del contatore E-Distribuzione fa presente che:

– L’intervento di sostituzione non prevede alcun costo da parte del cliente

– Il personale preposto sarà riconoscibile da un tesserino sempre esposto

– Il personale d’impresa avrà con se la lettera di attestazione del rapporto contrattuale con E-Distribuzione (per consultazione da parte del cliente)

– Per riconoscimento l’operatore, su richiesta del cliente, può produrre un codice PIN numerico che tramite il numero verde 803500 o sito di e-distribuzione o App di e-distribuzione, identificherà il personale

– Accederanno all’interno delle abitazioni (con tutti i DPI previsti) solo se il cliente confermerà di non avere alcuna persona in isolamento fiduciario o ammalata di Covid-19

– Non viene chiesto di firmare nessun documento

– Le letture di rimozione del precedente contatore rimangono memorizzate sul nuovo contatore per 18 mesi

(Comune di Camposampiero)