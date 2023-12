Comune di Padova: sale contro le gelate, attivo il servizio di ritiro gratuito per i cittadini

Anche quest’anno il Comune di Padova si attiva per sostenere i cittadini nel contrastare i disagi derivanti dal gelo invernale. Oltre alle attività di spargimento che si effettuano su rotatorie, cavalcavia, sottopassi, piazze, strade di grande percorrenza e strade di quartiere, anche i privati potranno ritirare gratuitamente del sale da utilizzare all’occorrenza. Il sale può essere ritirato, per tutto il periodo invernale, in via Tassinari, 3/5, presso la sede della Protezione Civile, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00. Il sale viene distribuito sfuso, è quindi necessario essere muniti di un proprio contenitore.

Andrea Micalizzi, vicesindaco con delega alla Protezione Civile sottolinea: “L’impegno per garantire la sicurezza degli spazi pubblici cittadini dalle conseguenze delle gelate è massimo, grazie al piano ghiaccio e neve che abbiamo predisposto e che è in piena attività. Vogliamo essere ancora più a fianco dei cittadini confermando anche questo servizio di ritiro privato, in modo da essere ancora più efficaci nella prevenzione dei possibili disagi. Raccomando in ogni caso di prestare sempre attenzione alle previsioni meteorologiche e, quando le temperature scendono sotto lo zero, di esercitare la massima prudenza possibile sia in macchina, che in bici, che a piedi”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)