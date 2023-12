Comune di Padova: assegnati al Comune di Padova ulteriori 8 milioni di euro dal Governo per l’adeguamento dei mezzi esistenti da tre a quattro casse

La Conferenza Stato Regioni, nel corso della seduta del 20 dicembre 2023, ha approvato un decreto con il quale viene ufficializzato il già annunciato inserimento dell’opera Sir 3 Stazione – Voltabarozzo all’interno del PNRR. Oltre a questo sono stati assegnati al Comune di Padova ulteriori 8 milioni di euro. La Conferenza Stato Regioni ha dunque decretato un finanziamento di 14.642.359,10 di euro per Padova: di questi 6,5 milioni sono quelli richiesti con apposita delibera di Giunta per far fronte ai maggiori costi di progettazione derivanti dall’inserimento dell’opera negli obblighi PNRR, i restanti 8 milioni di euro sono stati assegnati per l’adeguamento dei mezzi esistenti da tre a quattro casse.

L’assessore alla Mobilità Andrea Ragona spiega: “E’ stato ufficializzato quello di cui avevamo già dato notizia, ovvero l’inserimento del Sir3 in PNRR ma oltre a questo ci sono stati riconosciuti altri 8 milioni per l’adeguamento dei mezzi esistenti da tre a quattro casse. Il sistema SMART potrà quindi contare su più mezzi che anziché da 25 metri saranno di 32 metri, questo significa che, da una capienza di 210 persone, arriviamo a oltre 270. E’ una notizia importante perché anche in questi giorni vediamo come sarebbero necessari mezzi più capienti e, in virtù del fatto che la linea Sir3 è già stata progettata con fermate adeguate ai mezzi a 4 casse, con questo finanziamento potremo da subito contare su più mezzi più grandi. Va detto anche che il nostro impegno è anche quello di individuare fondi per adeguare tutta la linea Sir1 ai mezzi a quattro casse, sostanzialmente allungando le banchine di fermata. Dobbiamo iniziare a cambiare il nostro modo di pensare alle linee di tram non come tre linee distinte ma come un unico sistema e poter contare su più mezzi a quattro casse significa poter offrire da subito un servizio più efficiente. Questi fondi che il Governo ci ha assegnato, sono frutto di una costante e positiva interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma sono anche un riconoscimento del lavoro fin qui svolto. La scelta di ripartire i fondi PNRR privilegiando Padova con questi ulteriori 8 milioni è infatti dovuta al fatto che siamo tra le città virtuose, perfettamente in linea con i cronoprogrammi PNRR. Voglio cogliere anche questa occasione per ringraziare tutti i tecnici comunali, il dirigente del Settore Carlo Andriolo e tutta APS Holding per i risultati sempre soddisfacenti che raggiungiamo con il nostro grande lavoro di squadra che guarda al futuro della città.”

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: “Esprimo assoluta soddisfazione per questo nuovo cospicuo stanziamento che arriva dal Governo, che ci dice sostanzialmente quattro cose. Primo: come ho sempre affermato, abbiamo lavorato per ottenere ogni singolo euro possibile per far crescere Padova da Governo e Regione. Secondo: siamo punto di riferimento virtuoso a livello nazionale per il rispetto dei tempi PNRR e la capacità di mettere a terra i progetti. Terzo: abbiamo proposto opere e iniziative che hanno attraversato negli anni 7 governi di colore diverso e data la serietà delle iniziative tutti ne hanno riconosciuto l’importanza, offrendo alla città grande attenzione. Quarto ed ultimo: oltre al grande progetto Smart con le due nuove linee, le padovane e i padovani che da anni già apprezzano il servizio tram potranno beneficiare di più comfort e, in futuro, anche di una grande opera di riqualificazione generale dell’intera tratta Arcella – Guizza. Avanti così.”

