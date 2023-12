ANPR: CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE E GRATUITI PER I CITTADINI

A partire dal 15 novembre i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

L’accesso al portale ANPR è possibile anche dall Home Page del sito del Comune premento il pulsante rosso ANPR.

Per ulteriori informazioni si invita a prendere visione dell’allegato.

(Comune di Limena)