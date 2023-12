AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’

Pubblicata il 16/10/2020

A partire dal giorno 19.10.2020 la viabilità all’incrocio fra via Martiri della Libertà e via Leonardo da Vinci verrà modificata mediante istituzione di un senso unico alternato per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria.

Inoltre via Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra via Martiri della Libertà e via Visentin verrà chiuso al traffico. La deviazione per i veicoli provenienti dalle “Casere” avverrà lungo via M. Visentin, via Volta e via Galilei, indicazioni in loco.

La nuova rotatoria è un ulteriore traguardo raggiunto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Maccarrone; il rifacimento di questa intersezione cruciale consentirà al traffico della circonvallazione sud est di Camposampiero maggiore fluidità e sicurezza.