Pubblicazione graduatoria relativa alla Dgrv. 1309/2020 “Famiglie fragili”

Pubblicata il 16/04/2021

Pubblichiamo di seguito le graduatorie relative alla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1309/2020 ”Interventi economici, per l’anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del – Interventi a sostegno della famiglia e della natalità (articoli 10, 11, 13 e 14)” con i seguenti destinatari:

1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10) LINEA 1;

2. famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13) LINEA 2 a e b;

3. famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11) LINEA 3;

4. famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all’interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14) LINEA 4.

Allegati