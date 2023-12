Pallavolo Padova – Itas Trentino: 0-3

Nell’ultima giornata del girone di andata della 79° stagione di SuperLega, i bianconeri di Pallavolo Padova hanno affrontato in casa, alla Kioene Arena, Itas Trentino, i campioni in carica. Il match, trasmesso in diretta su volleyballworld.tv., si è concluso con la vittoria dei trentini.

Coach Jacopo Cuttini: “Ci dispiace di non aver portato a casa dei punti da questa partita con Trento. Noi ci proviamo tutte le volte, a prescindere dalla classifica. Sapevamo che di fronte avevamo una delle squadre più in forma e forte di questo campionato. I ragazzi non si sono fatti spaventare e hanno approcciato bene la gara. Mi sono piaciuti soprattutto all’inizio, quando abbiamo sofferto un po’ in ricezione di fronte ad una battuta molto forte. Non ci siamo disuniti. Abbiamo cercato di tenere il pallone, di giocare con pazienza, anche le palle che si staccavano dalla rete, e siamo rimasti lì. Peccato per il secondo set, siamo arrivati ad un soffio dal portare a casa qualcosa di importante. Nel secondo set abbiamo difeso venti palloni, ed è qualcosa di eccezionale in un unico set”.

Capitano Marco Falaschi: “Come prima cosa devo fare un grande plauso al pubblico di questa sera, credo infatti che siamo riusciti, in un giorno di festa, a raggiungere il sold out. Questo fa capire la voglia che c’è di pallavolo e fa capire anche che Pallavolo Padova sta lavorando bene sul territorio, questa è la cosa importante. Per quando riguarda la partita, sapevamo che sarebbe stata difficile, abbiamo giocato del resto contro i primi in classifica e si è visto. In particolare nei momenti che contano, e questa è la differenza con squadre di questo calibro. Noi combattiamo per la salvezza e loro per altro. Dispiace per un secondo e terzo set disputati punto a punto. Alla fine sono usciti i campioni e lo hanno dimostrato”.

Il match

Per la sfida con Itas Trentino, i bianconeri si sono presentati in campo con Crosato, Falaschi, Gardini, Plak, Gabi Garcia, Desmet, Zenger (L). Desmet il miglior realizzatore con 20 punti (52% attacco) per Padova, mentre per Trento Michieletto con 14 punti (39% attacco).

Inizio del primo set positivo per i bianconeri di Pallavolo Padova, che guadagnano infatti il primo break del parziale (4-0), grazie alla pipe di Desmet, seguita dai muri vincenti di Gardini e Plak e da un ulteriore punto di Gardini. Ben presto però, i gialloblu di Itas Trentino accorciano sui padroni di casa e, con l’ace di Rychlicki, giungono al pareggio (6-6). Il pareggio viene seguito dal primo break trentino (6-9). Nella fase centrale del set la formazione di coach Soli inizia ad allungare sui patavini, ma il mani out di Desmet (8-12), seguito da un ulteriore punto bianconero, firmato Gardini (9-12), sembra permettere alla squadra di coach Cuttini l’accorcio. In questa parte del set, Itas Trentino consolida il vantaggio acquisito, allungando sui padroni di casa, anche se non mancano i tentativi bianconeri di invertire il trend visto fino a questo momento (sul 13-17 punto dal centro di Plak, sul 14-19 attacco di Plak). Verso la fine del primo parziale i bianconeri si portano a meno due da Trento (18-20). Sul 18-22, coach Cuttini chiama il time out. Trento, in un trend che sembra inarrestabile, amplia il distacco dai padovani e chiude il set, dopo la pipe vincente di Desmet (20-24), 20-25.

Il secondo parziale inizia con il distacco dei trentini dai padroni di casa, ma i bianconeri accorciano raggiungendo il pareggio e, grazie al punto di Desmet, avviene il sorpasso (8-7). La squadra di coach Soli torna, tuttavia, ad allungare. Grazie all’attacco vincente dalla seconda linea di Guzzo, Padova si porta a meno uno (11-12). Sul 12-13 intenso scambio di battute, chiuso positivamente da Plak (12-13). Nella fase centrale del set, dopo un breve andamento punto a punto, Itas Trentino torna ad allungare (13-16), e coach Cuttini chiama il time out. Nella fase centrale del secondo set, con la battuta vincente di Desmet, i bianconeri sembrano riuscire ad accorciare (16-17). Verso la fine di questo secondo parziale, a seguito dei quattro tocchi di Trento, la formazione di coach Cuttini si porta in vantaggio (23-22), ma la rete in battuta di Plak, fa si che il punteggio torni nuovamente al pareggio. Al 24-24 Gabi Garcia entra al posto di Guzzo. Sul 29-29, primo tempo vincente di Plak, seguito dalla battuta in rete dello stesso (29-30), e il set prosegue. Il secondo e prolungato parziale viene chiuso 32-34 e Itas Trentino si porta a casa a anche questo secondo set.

La fase iniziale del terzo set vede un andamento punto a punto, nessuna delle due formazioni in campo riesce ad allungare (4-4, primo tempo vincente di Crosato). E’ sul 5-8, primo break del parziale della squadra di coach Soli, che inizia il distacco dai bianconeri di Pallavolo Padova. Monster block di Gardini (7-10), e Padova tenta l’accorcio. Nella fase centrale del set Itas Trentino prosegue mantenendosi in vantaggio, nonostante i tentavi patavini di accorciare (11-13, ace di Gabi Garcia; 16-18, muro vincente di Gardini). Sul 17-19, Desmet spinge con la sinistra sul muro trentino e mette a segno un punto, il tutto seguito dal muro di Crosato su Sbertoli (18-19), e Padova riesce a portarsi a meno uno da Trento. Verso la fine del set la formazione di coach Soli mette a segno un break (20-22), e coach Cuttini chiama il time out. Il set termina 22-25 a favore di Itas Trentino, che porta a casa il match.

Il tabellino

Pallavolo Padova – Itas Trentino: 0-3 (20-25, 32-34, 22-25)

Pallavolo Padova: Crosato 3, Falaschi, Gardini 9, Plak 6, Gabi Garcia 5, Desmet 20, Zenger (L); Guzzo 7, Porro 1, Fusaro, Zoppellari. Non entrati: Taniguchi, Cardenas, Truocchio (L). All. Cuttini.

Itas Trentino: Sbertoli 4, Lavia 11, Kozamernik 9, Rychlicki 12, Michieletto 14, Podrascanin 9, Laurenzano (L). Non entrati: Nelli, D’heer, Cavuto, Berger, Magalini, Acquarone, Pace (L). All. Soli.

Durata: 28’, 40’, 28’. Totale: 1h36’.

Note. Servizio: Padova errori 20, ace 5, Trento errori 17, ace 5. Muro: Padova 6, Trento 12. Errori punto: Padova 25, Trento 23. Ricezione: Padova 44% (20% prf), Trento 49% (27% prf). Attacco: Padova 39%, Trento 48%.

Arbitri: Goitre – Caretti

Spettatori: 3.976

.

Incasso: 69.890

MVP: Rychlicki Kamil (Itas Trentino)

I prossimi appuntamenti dei bianconeri

1° Giornata – Ritorno – Sabato 30/12/2023 ore 18.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta volleyballworld.tv). Prevendite disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito al link https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

2° Giornata – Ritorno – Sabato 06/01/2024 ore 18.00 – Eurosuole Forum Civitanova Marche – Cucine Lube Civitanova VS Pallavolo Padova (diretta volleyballworld.tv).

3° Giornata – Ritorno – Domenica 14/01/2024 ore 17.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Gioiella Prisma Taranto (diretta volleyballworld.tv). Prevendite disponibili nella sezione biglietteria del nostro dal 2 gennaio.

(Pallavolo Padova)